Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Charter A-Investmentbeispiel
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Charter A-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 217,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Charter A-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,590 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 577,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,86 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 577,71 USD entspricht einer negativen Performance von 42,23 Prozent.
Charter A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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