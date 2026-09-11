Charte a Aktie

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WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

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Investmentbeispiel 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Charter A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Charter A-Papier statt. Zum Handelsende stand die Charter A-Aktie an diesem Tag bei 263,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 37,890 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 325,86 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 10.09.2026 auf 140,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,74 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Charter A zuletzt 21,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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