Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Investmentbeispiel
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Charter A-Papier statt. Zum Handelsende stand die Charter A-Aktie an diesem Tag bei 263,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 37,890 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 325,86 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 10.09.2026 auf 140,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,74 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Charter A zuletzt 21,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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