S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 269,97 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hat, hat nun 37,041 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 111,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 125,27 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charter A eine Marktkapitalisierung von 17,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at