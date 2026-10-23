S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Charter A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Charter A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Charter A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 730,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,681 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 529,15 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 22.10.2026 auf 111,77 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84,71 Prozent verringert.

Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at