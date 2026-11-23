Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chipotle Mexican Grill gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Chipotle Mexican Grill-Papiers betrug an diesem Tag 8,21 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hat, hat nun 12,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 433,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 333,10 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Chipotle Mexican Grill belief sich jüngst auf 44,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at