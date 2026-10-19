Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Profitables Chipotle Mexican Grill-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 19.10.2021 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Chipotle Mexican Grill-Papier bei 36,82 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 27,157 Chipotle Mexican Grill-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 811,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,83 Prozent verkleinert.
Alle Chipotle Mexican Grill-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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