S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.10.2021 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Chipotle Mexican Grill-Papier bei 36,82 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 27,157 Chipotle Mexican Grill-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 811,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,83 Prozent verkleinert.

Alle Chipotle Mexican Grill-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at