Chipotle Mexican Grill Aktie

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WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

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Chipotle Mexican Grill-Investmentbeispiel 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chipotle Mexican Grill-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,085 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Chipotle Mexican Grill-Papiers auf 38,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 459,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 359,60 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Chipotle Mexican Grill bezifferte sich zuletzt auf 48,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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