Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Chipotle Mexican Grill-Anlage
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren verdient
Am 28.09.2016 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Chipotle Mexican Grill-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,529 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 744,83 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 744,83 USD entspricht einer Performance von +274,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Chipotle Mexican Grill eine Börsenbewertung in Höhe von 39,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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