Chipotle Mexican Grill Aktie

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WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

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Chipotle Mexican Grill-Anlage 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.11.2021 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 36,55 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 273,592 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 652,32 USD, da sich der Wert eines Chipotle Mexican Grill-Anteils am 13.11.2026 auf 35,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,48 Prozent verringert.

Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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