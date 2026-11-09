Chipotle Mexican Grill Aktie

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WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

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Langfristige Anlage 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Chipotle Mexican Grill-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Chipotle Mexican Grill-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23,865 Chipotle Mexican Grill-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 821,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,83 Prozent vermindert.

Am Markt war Chipotle Mexican Grill jüngst 43,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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