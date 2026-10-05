Chubb Aktie

Chubb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

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Investmentbeispiel 05.10.2026 10:03:43

S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Chubb-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Chubb-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Chubb-Papier bei 283,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,216 Chubb-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 652,70 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 02.10.2026 auf 330,89 USD belief. Damit wäre die Investition 16,53 Prozent mehr wert.

Chubb war somit zuletzt am Markt 127,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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