S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Chubb-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,39 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 90,589 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Chubb-Aktie auf 355,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 168,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 221,69 Prozent gestiegen.

Am Markt war Chubb jüngst 137,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at