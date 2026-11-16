S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Chubb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Chubb-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 167,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,564 Chubb-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Chubb-Aktie auf 375,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 380,55 USD wert. Mit einer Performance von +123,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Chubb einen Börsenwert von 143,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at