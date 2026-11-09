Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|Langfristige Performance
|
09.11.2026 10:03:46
S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Chubb-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Chubb-Papier an diesem Tag 218,83 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Chubb-Aktie investiert hat, hat nun 4,570 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 668,05 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 06.11.2026 auf 365,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,81 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Chubb betrug jüngst 139,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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