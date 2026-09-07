S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Chubb-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Chubb-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Chubb-Aktie letztlich bei 277,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chubb-Aktie investiert, befänden sich nun 3,605 Chubb-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 231,49 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 04.09.2026 auf 341,59 USD belief. Mit einer Performance von +23,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Chubb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 131,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at