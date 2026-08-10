S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chubb von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Chubb eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Chubb-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 271,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,369 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,15 USD, da sich der Wert einer Chubb-Aktie am 07.08.2026 auf 350,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,15 Prozent gesteigert.

Alle Chubb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at