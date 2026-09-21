S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Chubb-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Chubb-Aktie investierten, hätten nun 0,654 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 340,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,92 Prozent gesteigert.

Chubb war somit zuletzt am Markt 131,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at