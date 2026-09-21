Chubb Aktie

Chubb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Chubb-Investition? 21.09.2026 10:03:43

S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Chubb-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Chubb-Aktie investierten, hätten nun 0,654 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 340,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,92 Prozent gesteigert.

Chubb war somit zuletzt am Markt 131,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chubb Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Chubb Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chubb Ltd 296,50 -0,03% Chubb Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen