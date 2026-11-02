Chubb Aktie

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WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

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Lukrativer Chubb-Einstieg? 02.11.2026 10:03:52

S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chubb von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Chubb-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Chubb-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 276,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chubb-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,361 Chubb-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (364,12 USD), wäre die Investition nun 131,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Chubb bezifferte sich zuletzt auf 139,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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