Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Church Dwight-Investment im Blick
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: Hätte sich eine Church Dwight-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Church Dwight-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 95,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Church Dwight-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,453 Church Dwight-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (95,19 USD), wäre das Investment nun 994,98 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 994,98 USD, was einer negativen Performance von 0,50 Prozent entspricht.
Church Dwight wurde am Markt mit 22,85 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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