Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Hochrechnung
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Church Dwight-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Church Dwight-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Church Dwight-Aktie investierten, hätten nun 223,264 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 974,32 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 18.11.2026 auf 111,86 USD belief. Damit wäre die Investition um 149,74 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Church Dwight einen Börsenwert von 26,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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