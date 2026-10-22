Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Church Dwight-Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätte eine Investition in Church Dwight von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Church Dwight-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Church Dwight-Aktie bei 47,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,048 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Church Dwight-Papiere wären am 21.10.2026 2 210,06 USD wert, da der Schlussstand 105,00 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121,01 Prozent angewachsen.
Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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