Church & Dwight Aktie

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WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

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Church Dwight-Anlage 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätte eine Investition in Church Dwight von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Church Dwight-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Church Dwight-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Church Dwight-Aktie bei 47,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,048 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Church Dwight-Papiere wären am 21.10.2026 2 210,06 USD wert, da der Schlussstand 105,00 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121,01 Prozent angewachsen.

Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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