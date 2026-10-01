Church & Dwight Aktie

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WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

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Church Dwight-Anlage im Blick 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätte eine Investition in Church Dwight von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Church Dwight-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.10.2025 wurde das Church Dwight-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,374 Church Dwight-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 1 071,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,22 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Church Dwight belief sich jüngst auf 22,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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