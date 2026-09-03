S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Church Dwight-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Church Dwight-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.09.2025 wurde die Church Dwight-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 93,28 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,072 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 106,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,48 Prozent vermehrt.

Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at