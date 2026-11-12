Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Investmentbeispiel
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Church Dwight-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Church Dwight-Aktie bei 89,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,121 Church Dwight-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 245,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,58 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 26,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Church & Dwight Co. Inc.
Analysen zu Church & Dwight Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Church & Dwight Co. Inc.
|102,40
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.