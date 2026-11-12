S&P 500-Titel Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Church Dwight-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Church Dwight-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Church Dwight-Aktie bei 89,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,121 Church Dwight-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 245,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,58 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 26,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at