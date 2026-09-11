Cincinnati Financial Aktie

Cincinnati Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878440 / ISIN: US1720621010

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Lohnende Cincinnati Financial-Anlage? 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cincinnati Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cincinnati Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cincinnati Financial-Papier letztlich bei 75,50 USD. Bei einem Cincinnati Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132,450 Cincinnati Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 169,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 462,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +124,62 Prozent.

Cincinnati Financial wurde am Markt mit 25,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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