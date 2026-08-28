Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Langfristige Performance
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Cincinnati Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 104,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,958 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 165,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,22 Prozent vermehrt.
Cincinnati Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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