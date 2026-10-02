Cincinnati Financial Aktie

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WKN: 878440 / ISIN: US1720621010

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Cincinnati Financial-Anlage 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cincinnati Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cincinnati Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 114,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,116 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 14 125,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,26 Prozent gestiegen.

Der Cincinnati Financial-Wert an der Börse wurde auf 24,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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