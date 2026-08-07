S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2021 wurden Cincinnati Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 119,29 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hat, hat nun 0,838 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150,09 USD, da sich der Wert eines Cincinnati Financial-Anteils am 06.08.2026 auf 179,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cincinnati Financial bezifferte sich zuletzt auf 27,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at