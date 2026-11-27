Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Hochrechnung
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cincinnati Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cincinnati Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Cincinnati Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 117,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,527 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 192,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 639,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 64,00 Prozent vermehrt.
Cincinnati Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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