S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citigroup-Aktien gewesen.

Die Citigroup-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 139,626 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 139,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 454,06 USD wert. Damit wäre die Investition um 94,54 Prozent gestiegen.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 233,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at