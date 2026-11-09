S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citigroup-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citigroup-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Citigroup-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Citigroup-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,080 Citigroup-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 119,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 509,93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,10 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Citigroup einen Börsenwert von 200,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at