S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Citizens Financial Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 42,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,315 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 74,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 732,57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,26 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Citizens Financial Group belief sich zuletzt auf 31,50 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Citizens Financial Group-Papiers fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie lag beim Börsengang bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at