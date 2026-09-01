S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Citizens Financial Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 52,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investierten, hätten nun 1,913 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (68,87 USD), wäre die Investition nun 131,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,73 Prozent.

Am Markt war Citizens Financial Group jüngst 29,36 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie ging am 24.09.2014 an die Börse NYSE. Der erste festgestellte Kurs der Citizens Financial Group-Aktie lag damals bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at