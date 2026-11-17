Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Citizens Financial Group-Investition
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315,159 Citizens Financial Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 308,86 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 103,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 27,33 Mrd. USD. Die Citizens Financial Group-Aktie ging am 24.09.2014 an die Börse NYSE. Die Citizens Financial Group-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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