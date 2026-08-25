S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Citizens Financial Group-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 23,64 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 423,012 Citizens Financial Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 708,12 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 24.08.2026 auf 70,23 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 29 708,12 USD entspricht einer Performance von +197,08 Prozent.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich zuletzt auf 29,47 Mrd. USD. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at