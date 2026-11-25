Anleger, die vor Jahren in Clorox-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Clorox-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Clorox-Papiers betrug an diesem Tag 106,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,357 Clorox-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 999,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,82 USD belief. Damit wäre die Investition 0,05 Prozent weniger wert.

Clorox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at