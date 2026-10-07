Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Lukrative Clorox-Investition?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren gekostet
Am 07.10.2023 wurde das Clorox-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Clorox-Anteile 125,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,800 Clorox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,18 Prozent verringert.
Clorox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,88 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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