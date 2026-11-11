Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Rentabler Clorox-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Clorox-Papier statt. Zum Handelsende stand die Clorox-Aktie an diesem Tag bei 165,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Clorox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,263 Clorox-Aktien. Die gehaltenen Clorox-Anteile wären am 10.11.2026 6 424,01 USD wert, da der Schlussstand 106,60 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,76 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Clorox einen Börsenwert von 12,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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