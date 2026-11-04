S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clorox-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Clorox-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 125,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,965 Clorox-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (93,80 USD), wäre die Investition nun 747,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,29 Prozent eingebüßt.

Clorox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at