S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clorox-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.08.2025 wurde die Clorox-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Clorox-Papier an diesem Tag 125,37 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Clorox-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,798 Clorox-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,49 USD, da sich der Wert eines Clorox-Anteils am 04.08.2026 auf 104,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Clorox eine Marktkapitalisierung von 11,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at