Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Clorox-Investment
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clorox-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 115,22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Clorox-Aktie investierten, hätten nun 0,868 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 87,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,82 USD wert. Damit wäre die Investition um 24,18 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Clorox eine Marktkapitalisierung von 10,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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