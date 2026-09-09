S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clorox-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.09.2023 wurden Clorox-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Clorox-Papier letztlich bei 154,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,641 Clorox-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 921,14 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 08.09.2026 auf 91,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,79 Prozent abgenommen.

Clorox war somit zuletzt am Markt 11,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at