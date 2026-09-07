CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|CME Group A-Investment
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 205,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CME Group A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,487 CME Group A-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 137,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37,02 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 101,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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