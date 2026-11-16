S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CME Group A-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 8,689 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 762,79 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 13.11.2026 auf 317,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 176,28 Prozent vermehrt.

Am Markt war CME Group A jüngst 113,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at