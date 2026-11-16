CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|Rentables CME Group A-Investment?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 8,689 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 762,79 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 13.11.2026 auf 317,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 176,28 Prozent vermehrt.
Am Markt war CME Group A jüngst 113,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CME Group Inc (A)
Analysen zu CME Group Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CME Group Inc (A)
|289,30
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.