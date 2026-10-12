CME Grou a Aktie

CME Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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Profitabler CME Group A-Einstieg? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CME Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der CME Group A-Aktie statt. Der Schlusskurs der CME Group A-Anteile betrug an diesem Tag 202,81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 49,307 CME Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 833,64 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 09.10.2026 auf 280,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,34 Prozent erhöht.

Am Markt war CME Group A jüngst 100,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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