Vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,09 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,618 Anteilen. Die gehaltenen CME Group A-Papiere wären am 20.11.2026 11 262,22 USD wert, da der Schlussstand 307,56 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 262,22 USD entspricht einer Performance von +12,62 Prozent.

Insgesamt war CME Group A zuletzt 109,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at