CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|Hochrechnung
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CME Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,09 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,618 Anteilen. Die gehaltenen CME Group A-Papiere wären am 20.11.2026 11 262,22 USD wert, da der Schlussstand 307,56 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 262,22 USD entspricht einer Performance von +12,62 Prozent.
Insgesamt war CME Group A zuletzt 109,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CME Group Inc (A)
Analysen zu CME Group Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CME Group Inc (A)
|280,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.