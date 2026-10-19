S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CME Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CME Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,93 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,962 CME Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 293,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,76 Prozent.

CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at