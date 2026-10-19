CME Grou a Aktie

CME Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes CME Group A-Investment? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CME Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CME Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,93 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,962 CME Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 293,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,76 Prozent.

CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CME Group Inc (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu CME Group Inc (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CME Group Inc (A) 261,70 0,23% CME Group Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen