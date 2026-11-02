CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|CME Group A-Anlage
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CME Group A-Papier statt. Diesen Tag beendeten die CME Group A-Anteile bei 212,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CME Group A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,043 CME Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 303,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 260,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,61 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von CME Group A belief sich zuletzt auf 108,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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