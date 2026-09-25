CMS Energy Aktie

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WKN: 850795 / ISIN: US1258961002

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Lukratives CMS Energy-Investment? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CMS Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen CMS Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die CMS Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 227,946 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 308,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,08 Prozent angewachsen.

Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 19,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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