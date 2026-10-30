CMS Energy Aktie

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WKN: 850795 / ISIN: US1258961002

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CMS Energy-Investment im Blick 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen CMS Energy-Investment verlieren können.

Am 30.10.2025 wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,659 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 69,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 949,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,04 Prozent abgenommen.

CMS Energy war somit zuletzt am Markt 21,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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